UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK (Havadan görüntülerle) UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAKGökçe KARAKÖSE- Hami YEŞİLYURT - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)- TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan yola çıkarak akşam saatlerinde İstanbul'un kuzeyine... (Havadan görüntülerle) UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK Gökçe KARAKÖSE- Hami YEŞİLYURT - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)- TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan yola çıkarak akşam saatlerinde İstanbul'un kuzeyine demirleyen Malta bayraklı Rojen isimli geminin denetimi yarın sabah yapılacak. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere hareket eden Malta bayraklı Rojen isimli gemi akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı. 13 bin ton mısır taşıyan gemi İstanbul'un kuzeyine demirledi. Rojen adlı geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği öğrenildi. Rojen adlı gemi havadan da görüntülendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Ukrayna Malta DHA Güncel Haberler

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