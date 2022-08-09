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Ukrayna'dan gelen mısır yüklü "Glory" ve "Riva Wind" adlı gemilerde denetim yapıldı

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22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasının ardından başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasının ardından başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" ile 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory" isimli gemiler, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti tarafından denetlendi.

AA / Lokman Akkaya - Güncel

Rusya Federasyonu İstanbul Türkiye Ukrayna Güncel Haberler

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