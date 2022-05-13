Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkü çocuklar için etkinlik düzenlendi - Haberler

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gönüllü gençler, savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'da aileleriyle geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü çocukların yüzünü güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen ve Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, savaşın gölgesinden uzak yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nin gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, Ahıska Türkü çocuklara savaşın kötü etkisini bir nebze unutturmak, onlara moral ve motivasyon vermek amacıyla çeşitlik etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında gönüllü gençler, çocuk oyunları ve müzik dinletileriyle Ahıska Türkü çocukların yüzünü güldürdü.

İl Müdürü Abdulsamed Eren, yaptığı açıklamada, çocukların olumsuzluklardan etkilenmemeleri için gayret gösterdiklerini belirtti.

Gönüllü gençlerin çeşitli vesilelerle gerçekleştirdikleri sosyal ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal farkındalığın arttırılması noktasında beğeni topladığını aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Bugün de Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezinde misafir ettiğimiz soydaşlarımızın, Ahıska Türkü çocuklarımızın savaşın kötü hatıralarını unutmaları ve bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesi adına çok güzel etkinlikler gerçekleştirdiler. Onların yanında oldular, onlarla oyunlar oynayarak ve müzik dinletileriyle güzel vakit geçirmelerini sağladılar. Etkinlikte çocukların eğlendiğini, yüzlerinin tebessüm ettiğini görmek bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Bu anlamlı etkinlik için gençlik merkezi liderlerine ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum."