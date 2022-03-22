Ukrayna'dan dönen 193 Nijeryalının Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

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Ukrayna'dan dönen 193 Nijeryalının Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA - Adam Abu - Güncel
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Ukrayna'dan dönen 193 Nijeryalının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesine dönen 193 Nijeryalının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesine dönen 193 Nijeryalının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, Ukrayna'da yaşayan 8 binden fazla Nijeryalıdan 2 bin 357'sinin ülkeye döndüğünü belirtti.

Mustapha, "Dönen yolculardan 193'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı ve durumları protokollerimize göre yönetiliyor." dedi.

Nijerya hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için 8,5 milyon dolar fon ayırmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Ukrayna, Hükümet, Nijerya, Rusya, Güncel, Haberler

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