Ukrayna'dan dönen 193 Nijeryalının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesine dönen 193 Nijeryalının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesine dönen 193 Nijeryalının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, Ukrayna'da yaşayan 8 binden fazla Nijeryalıdan 2 bin 357'sinin ülkeye döndüğünü belirtti.
Mustapha, "Dönen yolculardan 193'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı ve durumları protokollerimize göre yönetiliyor." dedi.
Nijerya hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için 8,5 milyon dolar fon ayırmıştı.
AA / Adam Abu - Güncel