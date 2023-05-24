Ukrayna'dan Afrika ülkelerine tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısı

ADDİS Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Afrika ülkelerine, Rusya ile devam eden savaşta tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

ADDİS Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Afrika ülkelerine, Rusya ile devam eden savaşta tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki resmi temasları sonrası açıklama yapan Kuleba, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısına karşı Afrika ülkelerinden destek istedi.

Kuleba, "Tarafsızlık çözüm değildir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan davranışına karşı tarafsız kalarak çok yakınınızda meydana gelebilecek sınır ihlallerine ve toplu suçlara tarafsızlığa işaret ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Afrika ülkelerinin birbiri için önemli olduğunun altını çizen Kuleba, hem ülkesinin hem de Rusya'nın Afrika ülkelerine önemli miktarda tahıl sağladığını hatırlattı.

Kuleba'nın Afrika turu Etiyopya haricinde Ruanda ve Fas'ı kapsıyor.