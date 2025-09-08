Ukrayna'dan ABD'ye Hava Saldırısı Uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları hakkında Rubio'ya bilgi verdiğini belirterek, saldırılarda sivillerin de hedef alındığını kaydetti.

Rusların dün başkent Kiev'e yönelik düzenlediği hava saldırısında hükümet binasının da hedef alındığını hatırlatan Yermak, "Düşman ilk kez Ukrayna hükümeti binasına saldırdı. Saldırı bir İskender balistik füzesiyle gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

"Putin sadece güçten anlıyor"

Görüşmede, Ukrayna için güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gibi konuları da ele aldıklarını aktaran Yermak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin sadece güçten anlıyor, savaşı durdurmak istemiyor. Rusya Federasyonu üzerindeki baskıyı sürdürmek gerekiyor. Sürdürülebilir barış, ulaşmamız gereken hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.