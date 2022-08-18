Ukrayna'dan 48 bin 458 ton mısır taşıyan gemi, İskenderun Körfezi'nde Güncel Haberler UKRAYNA'dan 8 Ağustos'ta yola çıkan, 48 bin 458 ton mısır yüklü gemi 'Arizona', İskenderun Körfezi'ne ulaştı. UKRAYNA'dan 8 Ağustos'ta yola çıkan, 48 bin 458 ton mısır yüklü gemi 'Arizona', İskenderun Körfezi'ne ulaştı. İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında; Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 8 Ağustos'ta hareket eden, 48 bin 458 ton mısır yüklü gemi 'Arizona', İskenderun Körfezi'ne ulaştı. Liberya bayraklı kuru yük gemisinin, işlemlerin ardından iskeleye yanaşıp, yükünü boşaltacağı belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ İskenderun İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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