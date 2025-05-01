Ukrayna'dan 35 Savaş Mağduru Çocuk Türkiye'ye Geldi

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Sumi kentinden 35 savaş mağduru çocuğun rehabilitasyon için Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Büyükelçilik, "Psikolojik destek, tarihi geziler ve dostluklarla yaralarını sarmaya geldiler. Türk ortaklarımıza dayanışma ve sıcak ilgileri için teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın Sumi kentinden 35 savaş mağduru çocuk rehabilitasyon kapsamında Türkiye'ye geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sumy bölgesinden 35 savaş mağduru çocuk Türkiye'de rehabilitasyonda. Psikolojik destek, tarihi geziler ve dostluklarla yaralarını sarmaya geldiler. Türk ortaklarımıza dayanışma ve sıcak ilgileri için teşekkürler. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte geleceğimiz için" ifadelerine yer verildi.