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MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

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MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatında 2 geminin daha Ukrayna'nın Çernomosk Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatında 2 geminin daha Ukrayna'nın Çernomosk Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı Ocean Lion isimli gemi, Çernomorsk'tan Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı Rahmi Yağcı isimli gemi de Çernomorsk'tan İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi ise ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güney Kore Ukrayna Güncel Haberler

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