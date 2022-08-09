MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatında 2 geminin daha Ukrayna'nın Çernomosk Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı Ocean Lion isimli gemi, Çernomorsk'tan Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı Rahmi Yağcı isimli gemi de Çernomorsk'tan İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi ise ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek" denildi.