Ukrayna'dan 2 çocuğuyla gelen Tasia: Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan 2 çocuğuyla birlikte gelen Tasia Andrusevych (38), "Akrabalarım bulunduğum alandan kaçmama yardımcı oldu. Çocuklarla kaçmak çok zor oldu. Daha sonra Türk otobüsleri ile tahliye edildik. Savaştan zor kaçtık, bombalar başımızın üzerinden geçiyordu" dedi. Svitlana Surova (52) ise Rus bombardımanı nedeniyle komşularının 2 çocuğunun öldüğünü söyledi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da bulunan Türkler ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonu ile tahliye edilenler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor. Türkiye'ye gelen ve gidecek yerleri olmayanlar, İl Göç İdaresi'nce misafirhanelerde ağırlanıyor.

Tahliye edilen diğer Ukrayna vatandaşları da Türkiye'nin yardımıyla mahsur kaldıkları kentlerden kurtarıldıklarını anlattı.