Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'dan 2 bine yakın Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan bugüne kadar yaklaşık 2 bin Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da bulunan Gürcistan vatandaşların tahliye sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, devlet organize şekilde 2 bine kadar vatandaşın ülkelerine geri dönüşünü sağladı."

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title