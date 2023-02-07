Ukrayna'daki sıkıyönetim rejimi 90 gün uzatıldı Güncel Haberler Ukrayna Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Ukrayna Parlamentosu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkede sıkıyönetim rejiminin 90 gün uzatılmasına ilişkin 6 Şubat'ta sunduğu yasa tasarısının onaylandığı belirtildi. Buna göre Ukrayna genelindeki sıkıyönetim rejimi 19 Şubat'tan itibaren 90 gün daha sürecek. Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu. Kaynak: AA / Güncel Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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