Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden kurtarılan Azerbaycan vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan çıkarılan Türklerin yanı sıra Azerbaycan vatandaşları da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Tahire Abdulleyeva (72), AA muhabirine, kardeş ülke Türkiye'ye varmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Abdulleyeva, Ukrayna'da zor günler yaşadıklarını ve bir süre sığınakta kaldığını belirtti.

Savaş bölgesinden çıkarılmaları için Türkiye'nin gerekeni yaptığını ifade eden Abdulleyeva, "Erdoğan Bey'i ve İlham Aliyev'i selamlıyorum. Çok sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Türk kardeşlerimiz bizi çok güzel karşıladı. Çok hürmet gösterdiler. Her türlü desteği verdiler, yemek sağladılar. Her iki ülkeyi de Allah korusun. Onlardan çok razıyız." diye konuştu.

-"Gelirken her yerde Türkler bize kapılarını açtı"

Yahşi Hanım Ziyadova ise ziyaret için ablasına gittiği sırada kendisini savaşın ortasında bulduğunu dile getirdi.

Savaşın, insanların hayatını mahvettiğini anlatan Ziyadova, "Evler yıkıldı. İnsanlar zor zamanlar yaşıyor. Patlamalar nedeniyle çocuklar ölüyor. Çok acılar çektik. Zor günlerin ardından bu yola çıktık." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olduğunu vurgulayan Ziyadova, "Sağ olsun Türk kardeşlerimiz. Yerden göğe kadar onlara minnettarız. Bizi oradan getiren ekibe çok teşekkür ediyoruz. Gelirken her yerde Türkler bize kapılarını açtı. Türk milletinin kanında misafirperverlik var. Türk milleti gibi bir millet dünyada yoktur. Bütün dünya Türk milletini örnek ve ibret alsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel bir insan. Allah onu Türk dünyasının başından eksik eylemesin." ifadesini kullandı.