Ukrayna'daki savaşta mayına basan iki askere New York'ta protez takıldı (2)

Rusya'ya karşı savaşırken mayına basarak yaralanan, gönüllülerin çabalarıyla ABD'nin New York eyaletinde tedaviye alınarak protez takılan Ukraynalı iki asker, yeniden yürüyebilmenin sevincini yaşıyor.

Kar amacı gütmeyen Kind Deeds Organizasyonu aracılığıyla New York'a getirilen Ukraynalı askerler Arton Domaratskyi ve Viktor Nesterenko, Brooklyn kentindeki ortopedi kliniğinde protez bacak ve ayağa kavuştu.

ABD'de yaşayan Ukraynalıların başını çektiği New York merkezli gönüllü organizasyonun tedavilerini üstlendiği askerler, Dr. Stephan Manucharian tarafından hazırlanan protezlerle ilk denemelerini yaparken yeniden iki ayak üstünde yürüyebiliyor olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili farkındalığı artırmak için çaba gösteren kuruluşun internet sayfasında "savaşın başından bu yana yaklaşık 14 milyon 700 bin Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 400'ü çocuk 7 bin 61 bin sivilin yaralandığı, 13 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 17 bin çocuğun yetim kaldığı" kaydedildi.

Tedavisini tamamlayarak cepheye geri dönmek istiyor

Ruslar tarafından yerleştirilen mayına basarak sağ bacağının bir kısmını kaybeden 35 yaşındaki Anton Domaratskyi, savaştan korkmadığını ve ABD'deki tedavisi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna'ya dönüp cephede savaşmaya devam etmek istediğini söyledi.

"Ruslar saldırıya geçmişti. Birliğimin bulunduğu şehirde devriye gezerken mayına bastım. Bilincim yerindeydi ve 50 metre kadar tek ayağımla zıplayarak güvenli noktaya ulaştım." diyen Domaratskyi, Polonyalı sağlık ekibinin yardımıyla Polonya üzerinden Almanya'ya, sonra da ABD'ye getirildiğini anlattı.

Ukrayna'nın, "kirli bir savaş inşa ettiğini öne süren propagandaya karşı" çok zor şartlar altında mücadele verdiğini kaydeden Domaratskyi, "Ukraynalılar, değerlerini, vatanlarını ve özgürlüklerini korumak için savaşmaya devam edecekler." diye konuştu.

Ukraynalı asker, "Putin, iyi niyete sahip olmayan biri ve onunla müzakere etmek zor. Çözümün, Ukrayna'nın kesin bir zaferiyle mümkün olacağına inanıyorum. Ukrayna, son Rus askeri çekilinceye kadar savaşa devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çabalarına teşekkür

Ukrayna halkına insani yardımların ulaştırılmasında Türkiye'nin rolüne değinen Domaratskyi, "Türkiye'nin Ukrayna'ya kesin bir yardımı söz konusu. Birçok güvenlik koridoru Türkiye'nin müzakereleri sonucu oluştu." dedi.

Ukraynalı asker, Türk yapımı SİHA'ların savaş alanındaki etkisine dikkati çekerek, Ukrayna'ya dron tedarik eden Türkiye'ye "çok minnettar" olduğunu dile getirdi.

ABD'ye tedavi için gelen Viktor Nesterenoko da Ukrayna'da her tarafa yayılmış mayınların bulunduğunu ve askerlerin dışında çok sayıda sivilin de bu mayınlardan zarar gördüğünü söyledi.

Donetsk doğumlu olan ve Marianka bölgesindeki Rus birliklerinin konumunu tespit etmek amacıyla çıktığı görevde mayına basarak sol ayağını kaybeden Nesterenoko, savaşın ülkeler ve insanlar üzerinde ne denli tahribat oluşturduğuna dikkati çekti.

Tedavi sonrası Ukrayna'ya dönerek ailesine ve arkadaşlarına kavuşmak istediğini belirten 23 yaşındaki asker, cepheye dönüp dönmeme konusunda kararsız olduğunu, dönmesi durumunda ise cephe gerisinde görev alabileceğini söyledi.