Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı - Haberler

Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısının 100 gününde hayatını kaybeden Ukraynalılar İstanbul'da düzenlenen konserle anıldı. RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısının 100 gününde hayatını kaybeden Ukraynalılar İstanbul'da düzenlenen konserle anıldı. İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde bu akşam düzenlenen konserde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Konserde Ukraynalı ve Türk birçok tanınmış virtüöz ve ses sanatçısı sahne aldı. Konserden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak. Konsere geniş katılım oldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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