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Ukrayna'daki savaşı takip eden bir gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna'daki savaşı takip eden bir gazeteci hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ukrayna'da şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut çevresindeki gelişmeleri takip eden bir gazeteci yaşamını yitirdi.

Ukrayna'da şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut çevresindeki gelişmeleri takip eden bir gazeteci yaşamını yitirdi.

AFP'den yapılan açıklamada, ajansın video koordinatörü Arman Solden'in Rus ordusunun Çasov Yar yerleşimine düzenlediği füze saldırıları sırasında öldüğü bildirildi. Çasov Yar, aylardır yoğun saldırıların olduğu Bahmut'a birkaç kilometre uzakta yer alıyor.

Ukrayna Kitle İletişim Enstitüsüne göre, Arman Solden, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybeden 57. medya çalışanı, görev başında ölen 10. gazeteci oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Güncel Haberler

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