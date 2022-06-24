Son dakika haber... Ukrayna'daki savaş sebebiyle kuzey taşımacılık koridorunun işlememesi, Türkiye'nin de yer aldığı 'Orta Koridoru' ön plana çıkarttı

Çin Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ukrayna- Rusya Savaşı sebebiyle kuzey koridorunun işlememesi Türkiye'nin de içeresinde yer aldığı 'Orta Koridoru' da ön plana çıkartmış görünmektedir" dedi. ÇİNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan "Türk pasaportuna sahip olmamamıza rağmen biz her gün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına emeğimizi veriyoruz ve Türkiye ekonomisinin vatandaşıyız" ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, TÜSİAD ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, ile TÜSİAD Çin Network üyelerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmalarını; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ÇİNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin yaptı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle kuzey koridorunun işlememesi Türkiye'nin de içeresinde yer aldığı 'Orta Koridoru' da ön plana çıkartmış görünmektedir. Bu rotada lojistik hacim artmıştır, yoğunluklar da yaşanmaktadır. Bu çerçevede Çin'in Türk firmalarla işbirliği içerisinde bu hattın rahatlatılmasına yönelik yeni yatırımları devreye almasını önemli görüyoruz. Öte yandan ülkelerimiz arasında düzenli toplanan diyalog mekanizmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye ve Çin arasındaki gıda, e-ticaret, ulaştırma, lojistik gibi alanlarda konuların görüşüleceği, iki ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracağını düşündüğümüz Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın bu sene içinde gerçekleştirilmesi ve özel sektörün de bu sürece dahil edilmesi büyük bir önem arz ediyor. Çin, TÜSİAD'ın uluslararası ajandasında yer alan öncelikli ülkelerinden biridir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel