Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan gıda fiyatları, Gazzelilerin ramazan sevincine gölge düşürüyor

İsrail ablukası nedeniyle zor ekonomik şartlar altında bulunan Gazze Şeridi'nde, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışı, ramazan sevincine gölge düşürüyor.

Yıllardır süren ablukanın yarattığı darboğazda günlük yaşamlarını idame ettirmeye çalışan Gazzeliler, bu kez Ukrayna'daki savaşın neden olduğu fiyat artışları nedeniyle ramazan öncesi gıda alışverişlerinde daha fazla kısıtlamaya gitmek durumunda kaldı.

İşsizlik ve yoksulluk oranının her geçen yıl arttığı Gazze'de, çalışanlar da ekonomik kriz nedeniyle maaşlarının sadece yüzde 50'sini ya da 70'ini alabiliyor.

Zor ekonomik duruma ek olarak Rusya-Ukrayna savaşının yükselttiği gıda fiyatları da ramazan öncesi alışveriş yapmak isteyen Filistinlilerin moralini bozan gelişmelerden biri oldu.

"Gazze'de durum, başka ülkelere kıyasla çok daha kötü"

Gazze Şeridi'ndeki fiyat artışlarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden Usame Nevfel, dışarıdan ithal edilen temel gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 11,5 artış olduğunu söyledi.

"Fiyat artışları sonrası Gazze'de durum, başka ülkelere kıyasla çok daha kötü. Çünkü Gazze, öncesinde de İsrail ablukası nedeniyle ekonomik kriz içerisindeydi." diyen Nevfel, halkın yaşam şartlarının daha da düşme ve fakirliğin artma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Zor koşullar

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Semir Ebu Mudellile, buradaki Filistinlilerin bu sene ramazan ayını, İsrail ablukası, siyasi bölünme ve fiyat artışları nedeniyle önceki yıllara göre daha zor koşullar altında karşıladığını belirtti.

Mevcut koşulların işsizliğin yüzde 47'ye, yoksulluğun yüzde 53'e ve aşırı yoksulluk oranının yüzde 33'e çıkmasına neden olduğunu aktaran Ebu Mudellile, temel gıda maddelerindeki fiyat artışı ve bazı tüccarların bu artışı desteklemesinin Filistinli ailelerin sıkıntılarını daha da artıracağını dile getirdi.

İhtiyaçların ramazanda diğer aylardan farklılık göstermesi nedeniyle harcamaların da arttığına dikkati çeken Ebu Mudellile, Filistinli ailelerin mevcut durum dolayısıyla gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağını ve yetersiz beslenme kaynaklı hastalıkların olabileceğini söyledi.

Ebu Mudellile, tüm dünyada fiyatlarda yaşanan ortalama artışla bağlantılı olarak, un, yağ, kümes hayvanları ve yumurta gibi bazı temel gıda ürünlerinde son dönemde yüzde 10 ila yüzde 30 artış yaşandığını ifade etti.

Bazı sebzelerin fiyatlarında da önemli artış olduğuna dikkati çeken Ebu Mudellile, artan fiyatların kontrol altına alınması için Ekonomi Bakanlığının denetimine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Alışveriş oranı düştü

Gazze'nin doğusundaki Zaviye çarşısında işçi olarak çalışan Ahmed Ebu Süreyya ise insanların ramazanda sıkça satın aldığı ürünlere talebin yüksek fiyatlar nedeniyle zayıf olduğuna dikkati çekti.

Ebu Süreyya, "Özellikle ramazanda daha çok tüketilen un gibi çok sık kullanılan temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış halkın bütçesine büyük darbe vuruyor." dedi.

Gazze halkının her yıl yeni bir zorlukla karşı karşıya kalmasından dert yanan Ebu Süreyya, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle ramazanın manevi ortamından uzak düştüklerini; bunun üstüne İsrail'in ramazanın sonuna doğru başlattığı saldırıların Filistinlileri bayram sevincinden de mahrum bıraktığını hatırlattı.

Bu yıl ise ramazan ayının, yüksek fiyatlar, zor ekonomik şartlar ve düşük gelir sıkıntılarıyla karşılandığını ifade eden Ebu Süreyya, bölgede ticaret yapan kişileri, Gazzelilerin durumunu düşünerek kar paylarında düşüşe gitmeye çağırdı.

Zaviye çarşısında meyve satıcısı olan Abdulkadir Ebu Şaban da ramazan ayı için erzak alımında düşüş olduğunu ve birçok kişinin çarşıya geldiğini ancak istediği gibi alışveriş yapamadığını anlattı.

Kendisinin normalde şaban ayında, ramazan ayının tamamına yetecek kadar hurma, peynir ve meyve suyu satın aldığını söyleyen Ebu Şaban, bu yıl ise daha az ürün satın alabildiğini bunun da ramazan ayının tamamına yeteceğini düşünmediğini kaydetti.

Yoksul aileler gerekli yardımları alamıyor

Yoksul Hakları ve Sosyal İşler Ulusal Komisyonu Sözcüsü Subhi el-Mugrabi, Filistin hükümetinden gelen mali tahsisatın 18 aydır kesilmiş olması nedeniyle Gazze'de 80 binden fazla ailenin gerekli yardımları alamayarak yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti.

Gıda yoksulluğu oranının hızla yükseldiğini kaydeden Mugrabi, fakir ailelerin yaşadığı zorlu yaşam koşullarının, ramazan ayında daha da şiddetli bir şekilde hissedildiğini vurguladı.

Ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Kalkınma Bakanlığının, partilerin ve hayır kurumlarının kapısını çaldıklarını söyleyen Mugrabi, tüm ailelere olmasa da yüzlerce aileye ulaşacak yardımlar için söz aldıklarını aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Dünya Gıda Programı'na (WFP) göre, Gazze'de nüfusun yüzde 68,5'i gıda konusunda kendini güvende hissetmiyor.