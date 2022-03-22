Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Haberler

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Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan savaş mağduru aileler, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan savaş mağduru aileler, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı kafileler otobüsler ve özel araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Kiev'den Ukraynalı eşi ve oğluyla gelen Azerbaycanlı Fikret Veliyev, savaş nedeniyle insanların bulundukları yerlerden kaçtığını söyledi.

Ukraynalıların doğduğu toprakları terk ettiğini belirten Veliyev, "Ukrayna'nın her yerinde yaralı insanlar var. Bomba sesleri duyduk Kiev'de. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyorum. Türkiye benim öz vatanımdır. Kendimizi burada iyi hissediyoruz. Türkiye bizim kardeşimizdir. Bir millet, iki devletiz. Ben kendimi Türkiye'de öz vatanımda gibi hissediyorum." dedi.

Eşi savaşa katılan Ukraynalı Rudala Larisa da savaş nedeniyle doğduğu topraklardan ayrıldığını anlatarak, "Ruslar bize karşı iyi şeyler yapmıyorlar. Biz burada uzun süre kalmak istemiyoruz. Savaşın bitmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'daki savaş mağdurları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

AA / Cihan Demirci - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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