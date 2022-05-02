Ukrayna'daki Savaş İstanbul Esnafını Vurdu
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Dünya Ukrayna savaşı nedeniyle artan enflasyon, gıda ve yakıt fiyatlarından endişeli. İstanbul'da savaştan önce Rus ve Ukraynalı müşterilerle dolup taşan mağazalar bu durumdan en çok etkilenen yerlerden.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Dünya Ukrayna savaşı nedeniyle artan enflasyon, gıda ve yakıt fiyatlarından endişeli. İstanbul'da savaştan önce Rus ve Ukraynalı müşterilerle dolup taşan mağazalar bu durumdan en çok etkilenen yerlerden
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