Ukrayna'daki Savaş İstanbul Esnafını Vurdu

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Dünya Ukrayna savaşı nedeniyle artan enflasyon, gıda ve yakıt fiyatlarından endişeli. İstanbul'da savaştan önce Rus ve Ukraynalı müşterilerle dolup taşan mağazalar bu durumdan en çok etkilenen yerlerden

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