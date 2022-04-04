Ukrayna'daki Savaş Biden'ın Bütçesini Etkiledi

Başkan Joe Biden yaklaşık 6 trilyon dolarlık bütçe önerisini Kongre'ye sundu. Bütçede savunmaya ayrılan miktar 800 milyar doları aşıyor. Ukrayna'daki gelişmelerin bunda önemli bir payı var. Biden bütçeye milyarderlerden de katkı bekliyor, gelirlerinin en az yüzde 20'sini vergi olarak ödeyerek. Bütçeyle ilgili son sözü Kongre söyleyecek ve Cumhuriyetçiler şimdiden eleştirilerini dile getiriyor

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