Ukrayna'daki savaş Sırbistan'da protesto edildi - Haberler

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Ukrayna'daki savaş Sırbistan'da protesto edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Ukrayna'daki savaş "susma eylemiyle" protesto edildi.

"Siyah Giyen Kadınlar" derneğinin düzenlediği, sessizlik ve siyahların hakim olduğu savaş karşıtı susma eylemi, Belgrad'ın ana caddesi Knez Mihail'de yapıldı.

"Ukrayna'da savaşı durdurun", "Savaşa son", "Putin savaş suçlusu" yazılı pankartların açıldığı eylemde, mavi sarı çiçek buketleri de taşındı.

Gösteride herhangi bir sorun yaşanmazken, eylem sivil polisler tarafından takip edildi.

AA / Filip Stevanovic - Güncel

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