Ukrayna'da görev yapan İngiliz askeri hayatını kaybetti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gözlem görevi yürüten İngiliz askerinin yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da görev yapan İngiliz askerinin, bu sabah bir test sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "(Hayatını kaybeden asker) Ukrayna ordusunun yeni savunma kapasitesi testini gözlemlerken yaşanan trajik bir kazada yaralanmıştı. Ailesi bilgilendirildi. Bu zor ve üzücü zamanda düşüncelerimiz onlarla." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, olayın cephe hattından uzak bir noktada gerçekleştiğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Üzücü şekilde bugün yaşamını yitiren silahlı kuvvetler mensubumuzun ailesine en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum. Hizmetleri ve ödedikleri bedel unutulmayacak." açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanı John Healey ise "Ukrayna'daki personelimizin ölümünden ötürü çok üzgünüm. Düşüncelerim, sevdiklerinin ardından yas tutan ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla beraber." ifadesini kullandı.

İngiltere hükümeti, daha önce Ukrayna'da küçük bir grup İngiliz askerinin bulunduğunu açıklamıştı.