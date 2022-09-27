Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak düzenlediği referandum - Oy verme işleminde son gün Güncel Haberler Rusya'nın Belgorod kentinde oy kullanan insanlar Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumlar 27 Eylül'e kadar devam edecek. Rusya'nın Belgorod kentinde oy kullanan insanlar Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumlar 27 Eylül'e kadar devam edecek. Kaynak: AA / Güncel Ukrayna Donetsk Eylül Rusya Güncel Haberler

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