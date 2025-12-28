Ukrayna'da 100 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturmasından kaçan Timur Mindich İsrail'de

Ukrayna'da devlete ait nükleer enerji firmasının konu olduğu 100 milyon dolarlık yolsuzluk ve rüşvet skandalının arkasındaki en önemli isim Timur Mindich, İsrail'de ortaya çıktı.

The Kyiv Independent sitesinin haberine göre, daha önce ülkedeki eğlence sektörü girişimcilerinden biri olarak bilinen Mindich, yolsuzluk skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'de verdiği mülakatta Mindich, avukatlarının yönlendirmesi doğrultusunda yasal süreç hakkında yorum yapmayacağını belirterek, soruşturmanın basında ele alınma şeklinden "rahatsızlık duyduğunu" ifade etti.

Mindich, medyanın kendisini "aşırılıkçı, suçlu ve skandalın merkezinde gibi" gösterdiğini savunarak Ukrayna'yı terk etmesinin daha önceden planlandığını, soruşturma nedeniyle ülkeden kaçmadığını iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile uzun zamandır iletişim kurmadığını söyleyen Mindich, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi eski Başkanı Andriy Yermak ile "yakın bağları" olduğu iddiasını reddetti.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık'ta, 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalındaki rolünden ötürü Mindich'in gıyabında tutuklanmasına karar vermişti.

Ukrayna'da 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalı

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) 15 ay süren soruşturma sonucu ülkenin nükleer enerji şirketlerinin ve üst düzey yetkililerinin dahil olduğu 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalını 10 Kasım'da açığa çıkarmıştı.

NABU yetkilisi Aleksandr Abakumov, 11 Kasım'da, skandalın arkasındaki en önemli isim Mindich'in ülkeden kaçması meselesinin incelendiğini belirterek, "Nerede olduğunu tespit edeceğiz. İsrail'de olduğunu duydum. Mindich'i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yolsuzluk skandalının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Enerji Bakanı ve mevcut Adalet Bakanı Herman Haluşenko'nun yanı sıra mevcut Enerji Bakanı Svitlana Grynchuk'un istifasını istemişti.

Soruşturmada kendisine doğrudan suçlama yöneltilmeyen Zelenskiy, Mindich'e yaptırım uygulama kararını açıklamıştı.

Öte yandan, AP'nin haberine göre, daha önce ülkedeki eğlence sektörü girişimcilerinden biri olarak bilinen Mindich, Devlet Başkanı olmadan önce Zelenskiy ile "Kvartal 95" adlı yapımcı şirketinin ortağıydı.

Devlet Başkanı olduktan sonra Zelenskiy, tüm hisselerini ortaklarına devretmişti. Mindich ise iş insanı olarak alanını genişletse de eğlence sektörüyle yakın ilişkilerini korumuştu.