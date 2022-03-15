Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

Söz konusu saldırı sonucu okul binasının büyük hasara uğradığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını ancak tamamlayabildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişiyi de kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Facebook, Ukrayna, Mart, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title