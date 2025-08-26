Ukrayna'da Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kaldırıldı

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, 18-22 yaş aralığındaki erkekler için yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu. Söz konusu düzenleme, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uygulanan sıkıyönetim döneminde getirilmişti.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkesindeki 18-22 yaşlarındaki erkeklere getirilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ukrinform'un haberine göre, Başbakan Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırlarına ilişkin yapılan güncellemeye ilişkin detayları paylaştı.

18 ila 22 yaşındaki Ukraynalı erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenko, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti.

Başbakan Sviridenko, "Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaş grubundaki erkeklerin yurt dışına çıkışı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı.

