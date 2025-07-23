Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Yasasına Protesto

Ukrayna'da parlamentonun, "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" (NABU) ile "Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının" (SAP) yetkilerini kısıtlayan bir yasayı kabul etmesi ikinci gününde de protesto edildi.

Parlamentonun, Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet gösteren NABU ile SAP'ın imkanlarını kısıtlayan bir yasayı kabul etmesine karşı dün başlayan protesto gösterileri bu akşam da devam etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin imzalayarak onayladığı yasaya karşı başkent Kiev ve farklı kentlerde sokağa çıkan göstericiler, yasanın geri çekilmesini talep etti.

"Yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığına ilişkin tüm normlar yürürlükte olacak"

Zelenskiy, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, parlamentonun kabul ettiği ve protestolara neden olan yasayı, NABU ile SAP kurumlarının yöneticileriyle görüştüğünü belirtti.

Amaçlarının bu tür kurumların Rusya'nın etkisinden arındırılması olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna Yüce Radası'na (parlamento), kolluk kuvvetlerine güç katacak bir yanıt niteliğinde yasa tasarısı sunacağım. Kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinde hiçbir Rus etkisi veya müdahalesi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili başsavcılıktan da öneriler beklediğini aktaran Zelenskiy, "En önemlisi, yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığına ilişkin tüm normlar yürürlükte olacak." değerlendirmesinde bulundu.