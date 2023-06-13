Ukrayna'da Yıkılan Baraj Nedeniyle Evler Su Altında Kaldı
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MİKOLAYİV, 13 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'da Mikolayiv kentinin Afanasiyivka köyünde sular altında kalan evler, 12 Haziran 2023. Kahovka hidroelektrik santralinin 6 Haziran'da yıkılmasıyla barajdaki su seviyesi düşerken ve yakın bölgelerde büyük seller meydana geldi.
MİKOLAYİV, 13 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'da Mikolayiv kentinin Afanasiyivka köyünde sular altında kalan evler, 12 Haziran 2023.
Kahovka hidroelektrik santralinin 6 Haziran'da yıkılmasıyla barajdaki su seviyesi düşerken ve yakın bölgelerde büyük seller meydana geldi. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel