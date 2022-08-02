Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı Ukrayna'da, orduda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme sürelerinin 10 yıla kadar uzatılabileceğini öngören karar yürürlüğe girdi. Ukrayna'da, orduda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme sürelerinin 10 yıla kadar uzatılabileceğini öngören karar yürürlüğe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Yabancılar ve vatansız kişilerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında karara" imza attı. Devlet Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan karara göre, Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme süreleri 10 yıla kadar uzatılabilecek. Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı askerlerin sözleşme süreleri daha önce 5 yıla kadar uzatılabiliyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Kiev yönetiminin çağrısı üzerinde büyük çoğunluğu Batı ülkelerinden olmak üzere binlerce yabancı savaşçı Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya gelmişti. Güncel AA / Ruslan Rehimov Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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