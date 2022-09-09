Ukrayna'da Turuncu Devrim'in yüzü Timoşenko: 'Barış ancak sahada kazanılan bir zaferle gelebilir'
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Küresel Tartışmalar Eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Ukrayna parlamentosundan Hryhoriy Nemiria, Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Gravar Kitarovic ve Eski Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski'yi "Avrupa'da barış" konulu bir programda bir araya getirdi.
Küresel Tartışmalar Eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Ukrayna parlamentosundan Hryhoriy Nemiria, Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Gravar Kitarovic ve Eski Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski'yi "Avrupa'da barış" konulu bir programda bir araya getirdi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel