Ukrayna'da Türk Gemiye Dron Saldırısı: Mürettebat Güvenli Bölgeye Tahliye Edildi

(ANKARA) - BMA Gemi İşletmeciliği Şirketinden yapılan açıklamada, MT Orinda adlı Türk gemisine, Ukrayna'daki Izmail Limanı'nda bulunduğu gece saatlerinde düzenlenen dron saldırısının ardından 16 kişilik mürettebatın güvenli bölgeye tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, gemideki yangına yerel makamlarla koordineli şekilde müdahale edildiği kaydedildi.

BMA Gemi İşletmeciliği'nden yapılan açıklamada, işletmeye ait MT Orinda adlı gemiye bugün saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Odesa kentinde bulunan Izmail Limanı'nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırının ardından gemide bulunan 16 kişilik mürettebatımız, acil durum prosedürleri doğrultusunda gemiyi emniyetli bir şekilde terk etmiş ve güvenli bir bölgeye yerleştirilmiştir. Tüm personelimizin sağlık durumu iyidir. Saldırı sonrası gemide yangın devam etmekte olup, ilgili yerel makamlar ve yetkililerle koordinasyon halinde gerekli müdahaleler yürütülmektedir. Önceliğimiz mürettebatımızın güvenliği olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."