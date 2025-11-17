Ukrayna'da Türk Bayraklı LPG Gemisinde Yangın

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosu Muhittin Çelik, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda isabet alan Türk bayraklı, LPG yüklü "ORINDA" adlı gemideki yangının devam ettiğini, patlama riskinin bulunduğunu ancak tüm mürettebatın tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Çelik, Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almasıyla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yaptı.

LPG gemisinin gece yarısından hemen sonra isabet aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İHA'lardan biri LPG yüklü gemiye isabet ediyor. Gemi personeli, Başkonsolosluğumuzun nöbetçi telefonuna ulaşarak durumu bildirdi. Başkonsolosluğumuz görevlileri, mahalli makamlarla görüşmek ve mürettebata gerekli Konsolosluk himayesi sağlayarak, mürettebatın can güvenliği için tedbirlerin alınmasını sağladı. Geminin 16 kişilik mürettebatının sağlık durumları iyi. LPG'nin üçte ikisi halen gemide bulunuyor. İzmail itfaiyesi, alevlere suyla müdahale ederek gemiyi soğutmaya çalışıyor. Patlama riski nedeniyle limanda güvenlik önlemleri artırıldı."

Çelik, geminin ait olduğu şirketin teknik ekibinin İzmail Limanı'na gelmesinin beklendiğini aktararak, "Türkiye'den gelecek ekibin raporu doğrultusunda geminin yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği belirlenecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan "ORINDA" adlı LPG gemisinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldığını ve yangın çıktığını bildirmişti.