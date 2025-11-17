Haberler

Ukrayna'da Türk Bayraklı LPG Gemisinde Yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosu Muhittin Çelik, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda LPG yüklü 'ORINDA' adlı Türk gemisinin isabet alarak yangın çıktığını ve patlama riski bulunduğunu bildirdi. Tüm mürettebat tahliye edildi ve sağlık durumları iyi.

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosu Muhittin Çelik, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda isabet alan Türk bayraklı, LPG yüklü "ORINDA" adlı gemideki yangının devam ettiğini, patlama riskinin bulunduğunu ancak tüm mürettebatın tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Çelik, Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almasıyla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yaptı.

LPG gemisinin gece yarısından hemen sonra isabet aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İHA'lardan biri LPG yüklü gemiye isabet ediyor. Gemi personeli, Başkonsolosluğumuzun nöbetçi telefonuna ulaşarak durumu bildirdi. Başkonsolosluğumuz görevlileri, mahalli makamlarla görüşmek ve mürettebata gerekli Konsolosluk himayesi sağlayarak, mürettebatın can güvenliği için tedbirlerin alınmasını sağladı. Geminin 16 kişilik mürettebatının sağlık durumları iyi. LPG'nin üçte ikisi halen gemide bulunuyor. İzmail itfaiyesi, alevlere suyla müdahale ederek gemiyi soğutmaya çalışıyor. Patlama riski nedeniyle limanda güvenlik önlemleri artırıldı."

Çelik, geminin ait olduğu şirketin teknik ekibinin İzmail Limanı'na gelmesinin beklendiğini aktararak, "Türkiye'den gelecek ekibin raporu doğrultusunda geminin yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği belirlenecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan "ORINDA" adlı LPG gemisinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldığını ve yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.