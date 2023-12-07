Ukrayna'da trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

KİEV, 7 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde Perşembe günü üç aracın karıştığı bir trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin bölge departmanından yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'i Rusya sınırına bağlayan uluslararası M-03 otoyolu üzerindeki Novopavlivka köyü yakınlarında yerel saatle 07.24'te meydana gelen kazada bir binek otomobil, bir minibüs ve bir kamyon çarpıştı.

Çarpışmada araçlar ağır hasar görürken, yaralanan beş kişi hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasının nedeni araştırılıyor.

Resmi verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Ukrayna karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 2.492 kişi hayatını kaybederken, 24.774 kişi de yaralandı.

Can kayıplarının yaşandığı trafik kazalarına çoğunlukla aşırı hız neden oldu.