Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı - Haberler

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Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Ukrayna'da sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna'da sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna'da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.

Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Çatışma, Rusya, Kaza, Güncel, Haberler

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