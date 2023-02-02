Ukrayna'da Tahıl Hasadının 2023'te 49,5 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor

KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna haber ajansının, Çarşamba günü Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın bir tahminine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın bu yıl yaklaşık 49,5 milyon ton tahıl hasadı yapacağı tahmin ediliyor.

KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansının, Çarşamba günü Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın bir tahminine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın bu yıl yaklaşık 49,5 milyon ton tahıl hasadı yapacağı tahmin ediliyor.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcısı Denys Kudin tahmin hakkında yorum yaparken, öngörülen hasadın Ukrayna'nın yerel tahıl talebini tamamen karşılamasını sağlayacağını söyledi.

Kudin, mevcut aşamada bakanlığın Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kısıtlamaya gerek görmediğini kaydetti.

Ukraynalı çiftçiler, 27 Ocak itibarıyla, ekilen alanların yüzde 96'sından 2022 hasadına ait 52,6 milyon tonluk tahıl ve baklagil elde etti.

Ukrayna yıllardır önemli bir küresel buğday, mısır ve ayçiçek yağı üreticisi. 2021'de ülkenin tahıl ve bakliyat hasadı yıllık yüzde 28,5 artışla 84 milyon tonluk rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ukrayna, 1 Temmuz 2022 ile 30 Ocak 2023 arasındaki cari pazarlama yılında bir önceki pazarlama yılının aynı dönemine göre yüzde 30,8 düşüşle yaklaşık 26,3 milyon ton tahıl ihraç etti.