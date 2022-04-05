Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 3 bin 376 sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 3 bin 376 sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, günlük brifingde yaptığı açıklamada, insani koridorların açıldığı Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 2 bin 405 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya'ya ulaştığını belirtti.

Rus işgalcilerin sistematik olarak tahliye çalışmalarına engel çıkardığı Lugansk bölgesinden 971 sivili tahliye edebildiklerini bildiren Vereşçuk, Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden bir delegasyon eşliğindeki otobüsün Manguş şehrinde bekletildiğini hatırlattı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Haberler

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