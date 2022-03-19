Ukrayna'da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna'da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.

Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Bunların 1124'ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol'den Zaporijya kentine çıkarıldı." dedi.

Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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