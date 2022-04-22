Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde halk, Rus saldırılarını engellemek amacıyla havaya uçurulan çökmüş köprülerden geçmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde halk, Rus saldırılarını engellemek amacıyla havaya uçurulan çökmüş köprülerden geçmeye devam ediyor. Sivillerin havaya uçurulan köprülerdeki zorlu yolculuğu görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus ordusundan temizlenen bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor. Ukrayna'da savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin başkent Kiev'e ulaşmasını engellemek için Ukrayna güçleri tarafından kentte çok sayıda köprü havaya uçuruldu. Rus güçlerinin çekildiği başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna güçleri, köprüleri yeniden kullanıma açmak için onarım çalışmalarına başladı. Kentte onarılmayı bekleyen çökmüş köprülerden geçmeye devam eden Ukraynalı sivillerin yaşadıkları zorlu yolculuk ise görüntülendi.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title