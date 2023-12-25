Ukrayna'da siviller, Rus saldırıları nedeniyle sığınakta yaşıyor

Ukrayna'da Bahmut yönündeki ön cephe hattına yakın Çasiv Yar şehrinde yaşayan siviller, Rusya'nın yoğun saldırıları nedeniyle günün büyük kısmını sığınakta geçirmek zorunda kalıyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde sıcak çatışmalar yaşanırken, cephelere yakın yerleşim yerlerinde yaşam ağır koşullar altında sürüyor.

Donetsk bölgesindeki ön cepheden yaklaşık 7 kilometre uzakta yer alan Çasiv Yar, savaşın acı yüzünü yansıtıyor.

Bahar aylarında Rus ordusunun kontrolüne geçen Bahmut'a da yakın olan şehrin sakinleri özellikle havan topu ve hava saldırılarının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Saldırılarla altyapısındaki hasarın arttığı Çasiv Yar'da hemen her binada mermi izleri var.

Şehir sakinleri; devlet kurumları, gönüllüler ve Ukrayna ordusunun dağıttığı yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyor ve devam eden Rus saldırıları nedeniyle sokağa çıkamıyor.

Silah ve güçlü patlama seslerinin sürekli duyulduğu şehrin sokaklarında insana rastlamak zor.

Ayakta kalan binaların ilk katları veya sığınıklarında yakılan odun sobalarından yükselen dumanlar, burada insanların yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

Savaştan önce 13 bine yakın nüfusu olan şehirde şimdilerde ise yaklaşık 800 kişi saldırıların altında yaşamını sürdürüyor.

Çoğu zaman sığınakta kalıyoruz

Ukrayna ordusundan özel izin alarak askeri yetkililerle Çasiv Yar'a ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi şehirdeki son durumu görüntüledi.

Çasiv Yar'da yaşayan halk, güvenlik endişesiyle sadece su, yemek veya odun almak için sokağa çıkıyor.

Dağıtılan insani yardımı alan 63 yaşındaki Nataliya, AA muhabirine gelişmeleri anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle soyadını belirtmek istemeyen Nataliya, "Yaşadığımız sokakta sadece iki aile kaldık. Şehirde hasar görmemiş ev kalmadı. Şehirde durum zor, ama ordumuz onu ayakta tutuyor." dedi.

Saldırılar nedeniyle depo veya sığınakta kaldıklarını belirten Nataliya, şunları kaydetti:

"Depo veya sığınakta kalmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Genelde orada oturuyoruz, sonra çıkıyoruz, bu şekilde yaşıyoruz. Çoğu vaktimizi sığınakta geçiriyoruz."

Yakınları, akrabaları ve komşularının savaş nedeniyle bölgeden ayrılarak daha güvenli yerlere gittiğini kaydeden Nataliya, eşi ile burada yaşadığını söyledi.

Nataliya'nın eşi Genna, şehirde genelde emekli ve yaşlıların kaldığını ifade ederek ailelerin çocuklarını alarak güvenli bölgelere geçtiğini belirtti.

Çasiv Yar'daki duruma ilişkin bilgi veren Genna, "Bazen durum sakin, bazen ise çok hareketli. Önceden ne olacağını anlamak mümkün değil. Burada su, elektrik, doğal gaz yok, hiçbir şey yok." dedi.

Genna, saldırıların yer yer sürdüğü şehirde kendilerine yemek, su gibi temel ihtiyaç maddelerini ulaştıranlara teşekkür etti.

Gidecek yerleri olmadığı için eşiyle şehirde kalmaya karar verdiklerini kaydeden Genna, gitmek isteyenler için bölgeden sivil tahliye sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Çasiv Yar'da topçu saldırıları nedeniyle hasar görmüş bir apartmanda tek başına yaşayan 84 yaşındaki Anatoliy, oldukça ağır şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

Kar yağdığı için havaların soğuduğunu ve evde kalmanın zorlaştığını ifade eden Anatoliy, "Ev çok soğuk. Dün odun sobasını kurdum. Ev ayrıca çok nemli. Gece birkaç battaniye örterek uyumaya çalışıyorum." dedi.