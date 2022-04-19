Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak - Haberler

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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, Zelenskiy'in gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" kayda geçirilerek işleme konuldu. Yasa tasarısının içeri konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Zelenskiy'in, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta ilan ettiği sıkıyönetimin süresinin 25 Nisan'da biteceği açıklanmıştı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Yasa Tasarısı, Ukrayna, Güncel, Haberler

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