Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı - Haberler

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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı

Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sıkıyönetim rejiminin 23 Ağustos'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı meclisteki 320 milletvekili tarafından kabul edildi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Yasa Tasarısı, Ukrayna, Güncel, Haberler

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