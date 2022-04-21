Ukrayna'da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu, 26 Nisan'da son bulacak olan sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 57'nci gününde devam ederken, Ukrayna'da bir kez daha sıkıyönetimin uzatılmasına karar verildi. Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ilk kez 24 Şubat'ta ilan edilen ve 26 Nisan'da son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel