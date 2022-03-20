Ukrayna'da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzattı.

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.