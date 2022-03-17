Ukrayna'da Sığınağı Hastaneye Dönüştürdüler
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Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Kiev yakınlarındaki bir sığınak sahra hastanesine dönüştürüldü.
Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Kiev yakınlarındaki bir sığınak sahra hastanesine dönüştürüldü. Sığınaktaki geçici hastane, sağlık çalışanları ve gönüllülerin girişimiyle oluşturuldu
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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