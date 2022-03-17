Ukrayna'da Sığınağı Hastaneye Dönüştürdüler - Haberler

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Ukrayna'da Sığınağı Hastaneye Dönüştürdüler

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Kiev yakınlarındaki bir sığınak sahra hastanesine dönüştürüldü.

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Kiev yakınlarındaki bir sığınak sahra hastanesine dönüştürüldü. Sığınaktaki geçici hastane, sağlık çalışanları ve gönüllülerin girişimiyle oluşturuldu

DailyMotion.com / Güncel

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