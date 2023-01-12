Ukrayna'da savaşın en kanlı çatışmaları yaşanıyor

Ukrayna'nın Soledar kasabasında savaşın "en kanlı" çatışmaları yaşanıyor. Rusya, tuz madeni ile tanınan kasabayı ele geçirmek için yoğun bir çaba sarfederken, Ukraynalı askerler büyük bir savunma direnci gösteriyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Soledar kasabasında, Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana en kanlı çarpışmaların yaşandığı bildiriliyor. Geçtiğimiz aylarda cephede üst üste yenilgiler alan Rus ordusu, Soledar'ı ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken, Ukraynalı birliklerin de kenti büyük bir özveri ile savunduğu aktarılıyor. Rusya'nın kendi topraklarına kattığını duyurduğu Donetsk Bölgesi'nde yer alan küçük sanayi kenti Soledar pek çok açıdan stratejik öneme sahip.

Savaştan önce yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Soledar'ın adı, hem Rusça hem de Ukraynacada "Tuz yatağı" anlamına geliyor. Yer altında yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki koridorlardan oluşan Avrupa'nın en büyük tuz madeninin bulunduğu Soledar, bu özelliği ile savaş döneminde, kendine hakim olan tarafa büyük avantaj sağlayabiliyor. Kasaba ayrıca, Rusya'nın aylardır ele geçirmek istediği, bölgedeki büyük kentlerden Bahmut'un yalnıza 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Rus ordusu, Soledar'ı kontrolüne geçirmesi halinde, Donetsk bölgesinin tamamını işgal etme planlarına bir adım daha yaklaşacak. 2014 yılında yaşanan Ukrayna İç Savaşı'nda, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçı güçler, kısa süre de olsa Soledar'ı ele geçirmişti.

Rus ordusu uzun bir aranın ardından zafer peşinde

Soledar'ın olası bir işgali, aylardır küçük düşürücü yenilgiler alan Rus ordusunun morali için de önemli sayılıyor. Rus askeri uzman Anatoli Hramtşihin, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Her zafer önemli. Özellikle de uzun süredir bir zafer kazanılamadığı için" ifadelerini kullandı. Ukrayna açısından ise Bahmut'u ve Soledar'ı kaybetmemek, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak'ın dile getirdiği üzere, 2014 yılından bu yana Rusların elinde olan Donetsk kentini yeniden ele geçirmek için belirleyici bir öneme sahip.

Hem Moskova hem de Kiev Soledar'daki çatışmaların çok sert ve kanlı geçtiğini bildiriyor. Hatta Podolyak'a göre söz konusu çatışmalar, Rus işgalinin başladığı günden bu yana yaşanan "en kanlı" olanları. Askeri kayıpları konusunda genelde fazla bilgi paylaşmayan Kremlin de, çatışmaların çok sert geçtiğini, Soledar'a doğru ilerlerken "Ağır bir bedel ödediklerini" belirterek teyit etmiş oldu.

Wagner Grubu - Rus ordusu rekabeti

Bahmut bölgesinde Rusya adına ağırlıklı olarak, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Yevgeni Prigozhin'e bağlı Wagner Grubu'nun paralı askerleri savaşıyor. Soledar'a saldıranların da sadece Wagner birlikleri olduğunu öne süren Prigozhin, geçtiğimiz aylarda Rus cezaevlerinde tutuklu bulunan mahkumları, yüksek maaş ve af vaadi ile paralı asker olarak Wagner Grubu'na dahil etmişti. Anatoli Hramtşihin de, Wagner Grubu'nun Rusya adına, düzenli orduya kıyasla, daha iyi eğitimli ve daha az bürokratik olduğu için "bir takım avantajları olduğunu" dile getirdi. Soledar ve Bahmut civarındaki çatışmalar, askeri uzmanlara göre Rusya tarafında, ordu ile Wagner Grubu arasındaki rekabeti de açığa çıkarmış durumda. Yevgeni Prigozhin Çarşamba günü yaptığı açıklamada Soledar'ın, Wagner Grubu güçleri tarafından kontrol altına alındığını belirtmiş, ancak Rusya Savunma Bakanlığı bu ifadeleri yalanlayarak, çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

AFP / ET,TY