Ukrayna'da savaşın acı yüzünü yansıtan Harkiv kentinde yaralar sarılıyor

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da savaş başlattığı Şubat 2022'den bu yana yoğun bombardıman altında kalması nedeniyle savaşın ağır izlerini taşıyan Harkiv kentinde bazı kamu binaları ve konutların onarımı için çalışmalar sürüyor.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da savaş başlattığı Şubat 2022'den bu yana yoğun bombardıman altında kalması nedeniyle savaşın ağır izlerini taşıyan Harkiv kentinde bazı kamu binaları ve konutların onarımı için çalışmalar sürüyor.

Rusya sınırına yakın, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv, savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den itibaren Rus saldırılarına hedef olduğu için kentin birçok noktasında ağır yıkımlar meydana geldi.

Ukrayna ordusunun, geçen yıl sonbaharda düzenlediği karşı saldırı sonucu Harkiv bölgesinin büyük bölümünü Rus güçlerinden geri almasına rağmen evlerin yıkılmış olması nedeniyle birçok sivil hala kente dönemiyor.

Savaşın izlerinin hala canlı durduğu şehirde ağır hasar almış kamu binalarıyla konutların onarım çalışmaları yapılıyor.

Harabeye dönen semt: Severnaya Saltivka

Savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun saldırıları sonucu birçok konut, kreş ve okul binasının yıkıldığı Severnaya Saltivka semti de savaşın acı yüzünü yansıtıyor.

Cepheye yakın olduğu için sık sık topçu saldırılarına hedef olan, eylül ayına kadar güvenlik nedeniyle halkın evlerine dönemediği semtte artık hasar gören konutların onarım çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

Adeta harabeye dönen, bugüne kadar gaz ve ısıtma hizmetinin verilemediği yerleşim yerinde belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Enerjinin de kısmen sağlandığı semtte uzmanlar, elektrik bağlantılarını yenilemeye çalışırken yapı güçlendirme çalışmalarından sonra insanların yaşamasının mümkün olabileceği konutlarda da onarım çalışmaları yapılıyor.

Halk, evlerine dönme fırsatını sabırsızlıkla bekliyor

Semtte evleri yıkılanların taleplerini toplayarak belediye yetkililerine ileten 38 yaşındaki Alina, AA muhabirine çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen Alina, insanların semte geri dönebilmesi için onarım ve tamirat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Savaş nedeniyle kendisinin de ailesiyle tahliye edilmek zorunda kaldığını anlatan Alina, "Savaş 24 Şubat'ta sabah 04.30'da başladı. Hepimiz evdeydik. Derhal evimizi terk ederek tahliye olduk." dedi.

Gidecek yerleri olmayan bazı insanların ise semtte kaldığını kaydeden Alina, "Biz o insanlara 'Severnaya Saltivka'yı seven insanlar' diyoruz." şeklinde konuştu.

Semtin Rusya sınırına doğru giden yola yakın olduğu için en ağır darbeyi aldığını savunan Alina, "Çevredeki tüm altyapılar hasar gördü." dedi.

Alina, semtin yeniden hayata dönebilmesi için yaşanabilecek konutlarda onarım çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, "Yıkım çok ağır. Bu yüzden insanlar baharda ancak buraya dönebilir." şeklinde konuştu.

Evlerin onarılmasını talep eden sivillerin listesinin oluşturulması ve ilgili kurumlara iletilmesi sürecinde kendisinin de yer aldığını belirten Alina, "İnsanlar, kendi evlerine dönmek istiyor. Biz burada hiçbir şeyden korkmuyoruz. Biz her şeye alıştık. İmkan olursa hepimiz hemen evlerimize döneceğiz. Hatta elektrik ve hiçbir hizmet olmadan burada hala evlerinde kalan insanlar var." ifadelerini kullandı.