KİEV, 28 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre, Ukrayna'da sanayi üretimi 2022'de yüzde 36,9 daraldı.

Pazartesi günü yayımlanan raporda, ülkenin sanayi üretiminde geçen yıl en büyük düşüşün yüzde 41,2 ile işleme sanayinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, 2022 yılında elektrik enerjisi, doğalgaz ve buhar tedarik sektörlerinin yüzde 30,7, madencilik sanayinin ise yüzde 30,1 oranında daraldığı bildirildi.

İstatistiklere göre, elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının üretimi geçen yıl olumlu performans gösteren ve yüzde 4,2 büyüyen tek sanayi kolu oldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, sanayi üretimindeki keskin düşüşe gerekçe olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar gösterildi. Ukrayna'nın sanayi üretimi 2021'de yüzde 1,9 büyümüştü.