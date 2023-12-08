Ukrayna'da sağlık ekipleri çatışmalarda yaralanan askerlere yardım ediyor

Ukrayna'nın Zaporijya cephesinde görevli sağlık ekipleri, çatışmalarda yaralanan askerlere ilk yardımı sağlamak için hayatlarını riske atıyor. Sağlık çalışanları gece gündüz görevde kalıyor ve yaralı askerleri tahliye ederek hastanelere gönderiyor. Siperlerde kalan ekipler, saldırılar altında görevlerini yerine getiriyor.

Ukrayna'nın Zaporijya cephesinde görevli Ukraynalı sağlık ekipleri, çatışmalarda yaralanan askerlere ilk yardımı sağlamak için hayatlarını riske atıyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Zaporijya cephesinde de çatışmalar sürüyor.

Sağlık ekipleri gece gündüz görevde

Bu cephede görev yapan Ukraynalı sağlık ekipleri de askerler gibi siperlerde kalıyor.

Çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerlere cephe hattında ilk yardımı sağlayan sağlık çalışanları gece gündüz çalışıyor.

Ön cephe hattında yaralandıktan sonra, hastane veya stabilizasyon merkezine gönderilmeden önce yaralıların hayatta kalması için mücadele veren Ukraynalı sağlık ekipleri, topçu ve hava saldırılarının altında görevlerini yerine getiriyor.

Ukrayna ordusundan izin alan AA ekibi, Zaporijya cephesinde görev yapan Ukraynalı sağlık görevlilerinin çalışmalarını görüntüledi.

Cephede yaralanan bir askere ilk yardımı sağladıktan sonra AA muhabirine konuşan "Yojik" kod adını kullanan Ukraynalı doktor, sahadaki çalışmalarını anlattı.

Ukrayna Ordusu 65. Mekanize Tugayı'na bağlı bir sağlık taburunun komutanı olan 44 yaşındaki Yojik, şimdilik Zaporijya cephesinde görevli olduğunu söyledi.

Cephede yaralanan askerlere ilk yardımı sağlayarak onları tahliye etmekten sorumlu olduklarını aktaran Yojik, yaralılara hızlıca ulaşmanın kendileri için öncelikli olduğunu belirtti.

Yojik, ilk yardım sağladıktan sonra daha güvenli bölgeye tahliye ettikleri yaralı askerleri, diğer ekiplere teslim ederek stabilizasyon merkezi veya hastanelere gönderdiklerini belirtti.

Bazen cephede saldırılar altında kaldıklarına dikkati çeken Yojik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir buçuk yıldır cephedeyim. Psikolojik olarak bu işi yapmak zor. Ama yapacak bir şey yok, bunu yapmamız lazım. Öncelikli işimiz, yaralı askerleri (ön cepheden) hızlıca çıkarmak ve ilk yardımı sağlamak."

Yojik, askerler gibi kendilerinin de genelde güvenlik nedeni ile siperlerde kaldıklarını aktararak, "Ekibimiz sürekli siperlerde kalıyor. Biz sadece yaralılara yardım etmek için oradan çıkıyoruz." dedi.

"Askerler genelde şarapnel parçasıyla yaralanıyor"

Ekibinin son derece hızlı hareket edebilmesi için daha hafif, zırhlı olmayan, 4x4 araçlarla görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Yojik, "Çok hızlı olmamız hayati önem taşıyor. Bu tür durumlarda hızlı olmak son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Askerlerin, daha çok şarapnel parçalarıyla yaralandığını kaydeden Yojik, "Bugün, sizin ekibinizin çektiği yaralı asker de cephede şarapnel parçasıyla yaralandı." dedi.

Yojik, "Ekiplerimiz sürekli nöbette. Gece gündüz çalışıyoruz. Tatil günlerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Ambulans sürücüsü "Opel", yaralanmasına rağmen cephedeki görevine devam ediyor

Zaporijya cephesinde konuşlu söz konusu tugaya bağlı sağlık ekiplerinde sürücü olarak görev yapan 52 yaşındaki "Opel" ise yaralı askerlerin tahliyesinden sorumlu olduğunu söyledi.

Cephede ambulans olarak bir arazi aracını kullandığını aktaran Opel, yaralıları taşımanın psikolojik olarak kolay olmadığını belirtti.

Bölgede sıcak çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Opel, "Zaporijya cephesinde görevliyim. Burada her iki taraftan yoğun atışlar devam ediyor. Sonuçta bu bir savaş. Her zaman dikkatli olmamız şart. Bakın, şimdi bulunduğumuz yerde bile saldırı altındayız." şeklinde konuştu.

Mayınlı arazide oldukça hızlı ve aynı zamanda dikkatli bir şekilde araç kullanılması gerektiğini ifade eden Opel, araçların teknik durumlarının her zaman iyi olması gerektiğini vurguladı.

Opel, geçen yılın haziran ayından bu yana sağlık ekipleri ile çalıştığını dile getirerek, "Daha önce bir mayın patlaması sonucu beyin sarsıntısı geçirdim. Sonra da (Zaporijya bölgesinde) Orikhiv'de Grad saldırısı altında kaldık ve şarapnel parçası bana isabet etti. Hayatımız böyle." ifadelerini kullandı.