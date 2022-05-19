Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü - Haberler

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.
AA / Ruslan Rehimov - Güncel